Simone Inzaghi sarà ancora l'allenatore dell'Inter? L'indicazione è questa dai vertici del club, come raccontato dallo stesso Marotta nelle ultime interviste concesse. Non c'è però fretta sul rinnovo di contratto, come sottolinea anche il Corriere della Sera. Si legge infatti sul quotidiano: "Dalla sede nerazzurra fanno trapelare, infatti, che non avendo Simone l’accordo in scadenza non esiste l’urgenza di incontrarsi. Ecco perché per ora non ci sono appuntamenti in programma. Nell’ambiente interista la concentrazione è massima, finalizzata al raggiungimento di tutti gli obiettivi per cui si è in corsa. I colloqui, e quindi anche le cifre per un eventuale adeguamento, sono da rinviare a fine maggio, quando verosimilmente si potrà effettuare un bilancio finale dell’annata".