Il centrocampista del Palmeiras, accostato all'Inter, ha parlato del suo futuro e delle offerte dopo l'uscita dal Mondiale per Club

Andrea Della Sala Redattore 5 luglio 2025 (modifica il 5 luglio 2025 | 13:08)

Il centrocampista del Palmeiras Richard Rios, accostato all'Inter, ha parlato del suo futuro e delle offerte dopo l'uscita dal Mondiale per Club a opera del Chelsea:

Richard Ríos rompe il silenzio dopo l’eliminazione del Palmeiras: “Per ora, solo speculazioni”. Con toni pacati, Richard Ríos è stato uno dei pochi giocatori del Palmeiras a parlare in zona mista dopo l’eliminazione per mano del Chelsea, venerdì sera (4 luglio), nei quarti di finale del Mondiale per Club.

Interrogato sulle recenti voci di mercato provenienti dall’Europa, il centrocampista colombiano ha chiarito di non aver ricevuto nulla di ufficiale e ha preferito non sbilanciarsi sul proprio futuro con il club brasiliano, con cui ha un contratto valido fino a dicembre 2028.

“Sono solo speculazioni. Finora non è arrivato nulla di concreto al club, e se non arriva nulla a loro, non mi viene comunicato nulla nemmeno a me. Quindi non posso rispondere su questo tema, perché davvero non ho ricevuto nessuna proposta ufficiale” – ha spiegato Ríos.

Nel corso del 2024, per tutelarsi dall’interesse dei club europei, il Palmeiras ha rinnovato il contratto del colombiano, fissando una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Anche se è improbabile che arrivi un’offerta di tale entità, la dirigenza ha così ottenuto un ampio margine di manovra in eventuali trattative, come già avvenuto in altri casi recenti.

Secondo quanto appreso dalla redazione, il Palmeiras è consapevole che sarà difficile trattenere Ríos ancora a lungo, ma sta lavorando dietro le quinte per mantenere compatto l’attuale gruppo. Il club ha già perso Estêvão, ceduto proprio al Chelsea, e dovrà rinunciare anche a Paulinho, che sarà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico al rientro in Brasile.