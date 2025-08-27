Sky – Inter, ripensamenti su Palacios! Ora è in dubbio la sua cessione

FC Inter 1908
Ripensamenti sulla cessione di Tomás Palacios al Santos in casa Inter: ecco le ultimissime da Sky Sport sul difensore
Alessandro Cosattini Redattore 

Ripensamenti sulla cessione di Tomás Palacios in casa Inter. Sembrava imminente la sua cessione al Santos, invece il suo destino può cambiare.

Secondo Sky Sport, ora è in dubbio in passaggio di Palacios al Santos. Seguiranno aggiornamenti sul futuro del difensore classe 2003, reduce dall'esperienza in prestito al Monza.

