Ripensamenti sulla cessione di Tomás Palacios in casa Inter. Sembrava imminente la sua cessione al Santos, invece il suo destino può cambiare.
Sky – Inter, ripensamenti su Palacios! Ora è in dubbio la sua cessione
Ripensamenti sulla cessione di Tomás Palacios al Santos in casa Inter: ecco le ultimissime da Sky Sport sul difensore
Secondo Sky Sport, ora è in dubbio in passaggio di Palacios al Santos. Seguiranno aggiornamenti sul futuro del difensore classe 2003, reduce dall'esperienza in prestito al Monza.
