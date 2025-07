Sky – Inter Under23, incontro in sede con entourage di Luca Scarlato

Il trequartista classe 2009 del River Plate piace ai nerazzurri ed è un obiettivo per la squadra che sarà guidata da Vecchi

La dirigenza nerazzurra lavora sulla composizione della rosa Under23 dell'Interche sarà affidata a Stefano Vecchi e che giocherà in Serie C a partire dalla nuova stagione. Secondo quanto riportato dal sito di Skysport quest'oggi i dirigenti interisti, nella sede di via della Liberazione, hanno avuto un incontro con Luca Scarlato e il suo entourage.