In un momento nel quale si continua a parlare di proposte per la riforma del calcio, il Ministro dice la sua su vivai e calendari

«Abbiamo delle Under23 con troppi fuori quota, troppi stranieri. Le seconde squadre hanno delle regole che non rispondono all'esigenza di dare un’opportunità a chi si è formato nelle squadre giovanili». Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato in commissione Cultura al Senato e si è soffermato sulla questione dei vivai nel calcio italiano.