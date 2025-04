CdS / Rivoluzione Inter: colpi in tutti i reparti, i nomi. In uscita Frattesi e…

L'Inter si prepara ad affrontare una stagione di trasformazione, con un mercato estivo che si preannuncia particolarmente dinamico. Le sconfitte ravvicinate contro Bologna e Milan hanno evidenziato una necessità impellente: come sottolinea il Corriere dello Sport, la squadra ha bisogno di ringiovanire il proprio organico, ma anche di migliorare la qualità delle sue riserve per rimanere competitiva su tutti i fronti.

La stagione in corso ha infatti messo in luce le difficoltà di una rosa che, pur possedendo ottimi titolari, non ha sempre avuto la profondità necessaria per reggere il peso di più competizioni.