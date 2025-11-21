“Torniamo su Luis Henrique, argomento che abbiamo toccato pochi giorni fa. L’Inter è convinta dell’investimento fatto e dei 25 milioni circa investiti la scorsa estate per strapparlo all’Olympique Marsiglia dopo una rincorsa partita in tempi non sospetti. Il club nerazzurro ritiene che sia soltanto un problema di ambientamento e che presto il ragazzo potrà dimostrare il suo valore, abituandosi maggiormente alla fase difensiva in modo da garantire alla squadra gli equilibri necessari. Se l’Inter volesse, le offerte per Luis Henrique non mancherebbero. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, c’è stato un sondaggio della Roma che è stato rispedito al mittente senza alcuna possibilità di manovra. Oltretutto stiamo parlando della squadra che comanda la classifica proprio in compagnia dei nerazzurri.