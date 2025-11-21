Occhio al possibile ritorno in Serie A di Federico Chiesa, già nel mercato invernale. Così ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
“Cosa succede con Chiesa? In pubblico manifesta la volontà di restare al Liverpool e giocarsela. Se da qui a gennaio non avrà ancora trovato lo spazio che si augura e se il club dovesse prendere un altro esterno, allora in quel caso dobbiamo stare attenti. Club italiani potranno riprovare nel caso a gennaio, in estate erano chiuse le porte di Chiesa e del Liverpool. Oggi porta chiusa, ma occhio al 20 gennaio in base alle circostanze”.
