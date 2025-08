"Messaggio chiaro, sia miele che veleno. Lookman non dimentica i momenti belli con l'Atalanta, ma arriva alla rottura. Un anno fa pensava di avere l'ok dell'Atalanta per partire, era certo di avere un via libera quest'estate senza troppi problemi. L'Atalanta mantiene la sua valutazione che non è quella di 45 fatta dall'Inter. Ora Lookman arriva alla rottura, l'Inter mantiene i contatti con i suoi agenti. L'agente di Lookman è in queste ore in Italia e continua a lavorare all'operazione, lato Inter non è arrivato segnale di rottura con Lookman. Ha parlato con agenti di altri giocatori, come Nkunku, ma non ha chiamato il Chelsea o altre squadre per iniziare una trattativa perché spera di trovare una soluzione. Lookman il suo lo ha fatto, ora sta all'Inter decidere come agire su questa vicenda. Lookman ha rotto la strada dell'incedibilità, anche se incedibile non lo è mai stato. L'Inter ha mantenuto i contatti anche domenica, continuerà i contatti per studiare la strategia definitiva, ma tutto passa dalla richiesta dell'Atalanta, più alta dell'offerta fatta dall'Inter".