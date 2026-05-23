Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Alaba offerto all’Inter, i nerazzurri hanno preso una posizione netta”
calciomercato
Romano: “Alaba offerto all’Inter, i nerazzurri hanno preso una posizione netta”
E' confermato David Alaba lascerà il Real Madrid a parametro zero al termine di questa stagione: ed è stato offerto all'Inter
E' confermato David Alaba lascerà il Real Madrid a parametro zero al termine di questa stagione. E il difensore austriaco si è proposto con forza anche alle squadre italiane, pure all'Inter.
Come spiega Fabrizio Romano, l'ex Bayern è stato appunto offerto al club nerazzurro, che però non lo prende: è stata molto chiara, non è interessata.
La Juve non lo considera un discorso come opportunità concreta: dovessero abbassarsi i costi, vediamo, ma con questi non procede. Neanche il Milan si scalda: lui verrebbe molto volentieri in Italia ma al momento le porte sono chiuse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA