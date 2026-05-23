Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato del futuro di Nico Pazdopo le parole di Cesc Fabregas di ieri in conferenza stampa: "Fabregas ha preso una posizione forte e definitiva: se parla così è perché è informato sui fatti e coinvolto. Ma qual è la situazione di Nico Paz? Che piaccia all'Inter non lo scopriamo oggi, è un discorso che il club porta dietro da tempo, anche dalla scorsa estate: ma io non vi ho mai parlato di una trattativa perché quello che risulta è che il discorso Paz sia sospeso.