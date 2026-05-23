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Romano: “Ecco perché Fabregas ha parlato così di Nico Paz-Inter. Se Mourinho non lo trattiene…”

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato del futuro di Nico Paz dopo le parole di Cesc Fabregas di ieri in conferenza stampa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato del futuro di Nico Pazdopo le parole di Cesc Fabregas di ieri in conferenza stampa: "Fabregas ha preso una posizione forte e definitiva: se parla così è perché è informato sui fatti e coinvolto. Ma qual è la situazione di Nico Paz? Che piaccia all'Inter non lo scopriamo oggi, è un discorso che il club porta dietro da tempo, anche dalla scorsa estate: ma io non vi ho mai parlato di una trattativa perché quello che risulta è che il discorso Paz sia sospeso.

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L'Inter non ci sta lavorando concretamente: da parte del Como c'è l'intenzione già manifestata al Real che ci si vorrebbe riunire per provare a tenerlo un altro anno. Se Mourinho non dovesse dare l'ok definitivo al suo rientro a Madrid, il Como vuole tenerlo con sé: il Real può riportarlo a casa anche l'estate prossima per 10 milioni di euro.

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Getty Images

La situazione è blindata: il Como ha informato il Real di volerlo tenere, il Real vuole riportarlo a casa ma deve passare da Mourinho e capire che importanza avrebbe. L'Inter oggi non è coinvolta perché il discorso è tra Como e Real: non c'è mai stata una chiamata al Real, un'offerta e una trattativa. Per questo Fabregas in pubblico prende una posizione così forte".

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