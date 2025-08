"Lookman è stato definito incedibile dall'Atalanta? No, l'Atalanta non lo ha dichiarato incedibile. L'Atalanta non ha comunicato né a Lookman né al suo agente, che è in Italia in queste ore, né all'Inter in questa risposta formale che Lookman è fuori dal mercato. E lo ha fatto per due ragioni: Percassi parla pubblicamente che Lookman vuole andare via, sa che vuole e probabilmente deve andare via visto che già un anno fa voleva andare via, aveva un patto con l'Atalanta, il calciatore non si allena per qualche giorno ad agosto 2024, voleva andare al PSG ma l'operazione non si fa, alta tensione, Atalanta e Lookman si chiariscono e lui resta e fa una stagione importante"