Dopo appena pochi mesi dal suo arrivo a Milano, Nicola Zalewski potrebbe già smettere di vestire la maglia dell'Inter per indossare un'altra maglia nerazzurra, quella dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il club bergamasco ha già presentato un'offerta ufficiale all'Inter.
Romano – Atalanta, offerta ufficiale all’Inter per Zalewski: le cifre. La trattativa…
Procede spedita la trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per l'esterno polacco
L'Atalanta ha offerto un pacchetto da 16 milioni di euro per il giocatore polacco. "La trattativa sta avanzando. Inter e Atalanta in contatto per chiudere l'accordo al più presto".
