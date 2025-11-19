Clamoroso Allegri, il retroscena pre-derby: “Poteva aspettare l’Inter dopo Inzaghi! Cos’è successo”

FC Inter 1908
calciomercato

Clamoroso retroscena di Fabrizio Romano su Massimiliano Allegri e... la panchina dell'Inter: cos'è successo la scorsa estate
Alessandro Cosattini Redattore 

Nella settimana del derby, un clamoroso retroscena su Massimiliano Allegri e la panchina dell'Inter, svelato da Fabrizio Romano. Ecco le parole del giornalista a 'La trattativa' su Tim Podcast sull'attuale allenatore del Milan:

“Il ritorno di Max Allegri è il ritorno di chi innanzitutto difficilmente riesce a stare lontano dal campo. Ha un amore per il calcio che va oltre tutto e poi al Milan ha già vinto e conosce bene l’ambiente, è l’opportunità di dimostrare come l’allenatore può fare la differenza in un gruppo importante.

Allegri avrebbe potuto aspettare 3, 4 o 5 giorni, c’era la finale di Champions dell’Inter e poteva scegliere in base al futuro di Inzaghi. Invece Allegri quel giovedì ha scelto il Milan, era prendere o lasciare in quel momento. Poteva aspettare l’Inter e la Champions, invece ha scelto il Milan, anche per amore, per passione verso un progetto che lo tenta in maniera particolare”, ha spiegato il giornalista.

