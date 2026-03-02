Fabrizio Romano, attraverso i suoi canali social, è tornato a parlare del futuro di Noah Atubolu, portiere del Friburgo

Fabrizio Romano, attraverso i suoi canali social, è tornato a parlare del futuro di Noah Atubolu, portiere del Friburgo più volte accostato anche all'Inter.

"Noah Atubolu potrebbe lasciare il Freiburg in estate con diversi top club europei che seguono i suoi progressi. Il contratto attuale scade nel giugno 2027 e non ha nessuna intenzione di rinnovare visto che un trasferimento estivo è una possibilità concreta".