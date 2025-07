Nel corso del suo ultimo video YouTube, Fabrizio Romano , giornalista ed esperto di mercato, ha commentato così le pesantissime dichiarazioni di Lautaro Martinez nel post-partita di Inter-Fluminense di ieri sera: "Vedremo dopo queste dichiarazioni in che direzione si andrà anche per altri giocatori - avvisa Romano -.

Perché Lautaro parla al plurale, non al singolare. Quella di Calhanoglu è la situazione calda ma vedremo quello che accadrà per altri giocatori e per altre questioni che potrebbero aprirsi nei prossimi giorni".