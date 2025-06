Le parole del presidente dell'Inter sull'eliminazione dal Mondiale per Club e su quanto detto dopo la gara con il Fluminense da Lautaro

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 00:20)

«Bilancio finale è di una stagione molto ricca, logorante da un punto di vista psico-fisico. Giocare 63 partite è una cosa straordinaria e abbiamo giocato rispetto a dirette concorrenti in Italia forse 21 in più. Quindi la società ringrazia questi ragazzi per quello che hanno fatto in questa stagione.

Arrivare secondi non significa aver fallito l'obiettivo. Noi dobbiamo avere l'asticella alta, siamo l'Inter, abbiamo sempre dato il massimo e lo garantisco, a volte c'è chi è più bravo di noi e questo è lo sport. Questa è una stagione sicuramente positiva». Beppe Marotta, a Mediaset, ha parlato dell'eliminazione dell'Inter, per mano del Fluminense, dal Mondiale per Club.

-Si sente di garantire una squadra rafforzata sul mercato?

L'Inter è una grande società, ha una grande storia e vogliamo difenderlo e tutelarlo questo patrimonio. Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni. Ti puoi rinforzare ma anche i competitor si rinforzano. C'è un mercato frizzante da parte delle concorrenti. Noi abbiamo fatto operazioni interessanti e qualcuno è stato già inserito. Adesso affronteremo la nuova stagione come è giusto affrontarla.

-Lautaro è il capitano dell'Inter ed è andato duro, chi non vuole remare in una certa direzione può andare via. È sembrato un messaggio...

Ribadisco che arrivare secondi non è un fallimento e arrivare secondi è un traguardo, tante concorrenti non lo hanno fatto. Il suo commento è emozionante e significativo del ruolo di capitano è un richiamo alla squadra a dare sempre il massimo e perseguire un valore importante come il senso di appartenenza. Cose che abbiamo sempre detto: quando un giocatore vorrà andare via e ce lo chiede le porte sono aperte. Questo discorso può essere riferito a Calhanoglu, lo dico io. Ma non serve tirare la croce su Calhanoglu, parleremo con lui. Per adesso non ci sono i presupposti per separare le nostre strade, se ci saranno lo faremo senza problemi. Lui si riferiva a compagni che possono sempre dare il massimo perché il calcio è così, è uno sport di gruppo.

(Fonte: SM)