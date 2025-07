Bisseck e Pavard in uscita, Lookman e De Winter in entrata: il punto di Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 16:02)

Da Lookman a De Winter fino a Bisseck e Pavard: il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo e c'è grande attesa per gli aggiornamenti sulle trattative in piedi.

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha fatto il punto della situazione partendo dall'affare Lookman:

"La prima cosa su Lookman: è una giornata di attesa per quanto riguarda questa operazione in attesa di capire se Inter e Atalanta arriveranno al dunque, il tempo stringe. L'Inter è ferma all'offerta da 42+3 di bonus, l'Atalanta vuole di più e Lookman sta continuando ad insistere ma non in maniera forzata, non vuole arrivare allo scontro totale con l'Atalanta in questo momento, il tempo si allunga e servirà una risposta definita. Gli agenti di Lookman restano a Bergamo e in contatto con la famiglia Percassi chiedendo la cessione, tutto passa tra Inter e Atalanta, vedremo se arriveranno ad un punto"

Romano, poi, ha confermato l'interesse dell'Inter per De Winter: "Sull'Inter c'è da ribadire anche un nome già fatto tempo fa: Koni de Winter, al Genoa ha fatto molto bene e l'Inter è molto interessata. L'Inter ha avuto già diversi contatti ed è considerato molto alto in lista, c'è un discorso da fare che riguarda le cessioni. Per Pavard al momento l'Inter non chiude ad una cessione ma offerte ufficiali non ce ne sono. Per Bisseck si parla tanto di Crystal Palace ma mi risulta che il giocatore abbia tutte le intenzioni di non fare un passaggio del genere e preferirebbe restare all'Inter piuttosto che andare al Palace"

"Si parla di offerta di 32 e richiesta di 40 ma non è questione di numeri: la volontà del giocatore è di quello di restare all'Inter, se arrivasse un club più importante del Crystal Palace, con tutto il rispetto per il Palace, Bisseck può fare valutazioni. De Winter piace molto all'Inter, è un nome da tenere lì, il gradimento viene ribadito in continuazione. Su De Winter aggiungo che è in alto della lista del Bournemouth che sta cercando un difensore centrale dopo l'addio di Huijsen e sta per andare via anche Zabarnyj, molto vicino al PSG. Appena andrà via Zabarnyj, uno dei nomi sulla lista del Bournemouth è De Winter"