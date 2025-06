L'esperto di mercato ha parlato della trattativa per l'attaccante del Parma che vede i nerazzurri ancora in pole position per chiudere

Andrea Della Sala Redattore 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 08:40)

L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa per l'attaccante del Parma Bonny che vede i nerazzurri ancora in pole position per chiudere:

Lo Stoccarda ha bisogno di un attaccante, ma la priorità di Bonny è da tempo l'Inter, la priorità dell'Inter da tempo è Bonny. In questo momento si continua a lavorare per la definizione, non è fatta oggi perché manca ancora un accordo finale con il Parma, ma l'Inter procede in quella direzione. L'Inter conta di prendere Bonny, è una sensazione sia trasferita all'interno che all'esterno quando l'Inter aveva in piedi anche il discorso Hojlund. Con l'arrivo di Chivu l'Inter ha scelto una direzione chiara su Bonny e sul dare fiducia a Pio Esposito che resterà all'Inter, fa parte del progetto. Inter aspetta i passaggi formali che continueranno nei prossimi giorni col Parma e col giocatore.