Romano: "Cancelo, il Barça deve decidere e lui aspetta: se non va lì, l'Inter…"

Romano: “Cancelo, il Barça deve decidere e lui aspetta: se non va lì, l’Inter…”

In questo momento però tutto sembra essere in mano al Barcellona, che sta decidendo se affondare per riportare il portoghese in Catalogna
Marco Astori
Continua il pressing dell'Inter per il ritorno di Joao Cancelo: in questo momento però tutto sembra essere in mano al Barcellona, che sta decidendo se affondare per riportare il portoghese in Catalogna o meno. Spiega Fabrizio Romano: "Posso dirvi che i contatti tra Jorge Mendes e Juan Laporta sono costanti: ci sono dialoghi costanti per il portoghese.

La questione è aperta, il Barça deve decidere: non ha ancora mandato un'offerta all'Al Hilal, ma sta considerando internamente cosa fare. Sarebbe un prestito con copertura parziale dell'ingaggio: devono decidere tecnicamente e se possono farlo anche economicamente.

L'Inter è pronta a fare l'affare Cancelo immediatamente, ma lui sta ancora aspettando di capire cosa succederà col Barcellona: sogna di tornarci. Se sarà possibile, andrà lì: altrimenti l'Inter è pronta a chiudere".

