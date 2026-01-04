In questo momento però tutto sembra essere in mano al Barcellona, che sta decidendo se affondare per riportare il portoghese in Catalogna

Marco Astori Redattore 4 gennaio - 17:12

Continua il pressing dell'Inter per il ritorno di Joao Cancelo: in questo momento però tutto sembra essere in mano al Barcellona, che sta decidendo se affondare per riportare il portoghese in Catalogna o meno. Spiega Fabrizio Romano: "Posso dirvi che i contatti tra Jorge Mendes e Juan Laporta sono costanti: ci sono dialoghi costanti per il portoghese.

La questione è aperta, il Barça deve decidere: non ha ancora mandato un'offerta all'Al Hilal, ma sta considerando internamente cosa fare. Sarebbe un prestito con copertura parziale dell'ingaggio: devono decidere tecnicamente e se possono farlo anche economicamente.

L'Inter è pronta a fare l'affare Cancelo immediatamente, ma lui sta ancora aspettando di capire cosa succederà col Barcellona: sogna di tornarci. Se sarà possibile, andrà lì: altrimenti l'Inter è pronta a chiudere".