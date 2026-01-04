SM – Inter-Cancelo, si decide nel giro di 24-36 ore. Inzaghi aveva chiesto…

"L'Inter ha un principio d'accordo con l'Al-Hilal per Joao Cancelo e si ragiona con lo scambio con de Vrij anche se Inzaghi aveva chiesto Acerbi". A SportMediaset hanno aggiornato sulla trattativa di mercato che potrebbe riportare il portoghese a Milano. Stando quanto riportato dai colleghi del canale tv si lavora sull'olandese perché "lui è il giocatore che spinge di più per un trasferimento perché vuole giocare a condizioni più vantaggiose e ora si attende la risposta di Cancelo".