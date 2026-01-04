SM – Inter-Cancelo, si decide nel giro di 24-36 ore. Inzaghi aveva chiesto…

FC Inter 1908
Il canale sportivo fa il punto sulla trattativa che riguarda il portoghese e il suo desiderio di lasciare l'Al-Hilal
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

"L'Inter ha un principio d'accordo con l'Al-Hilal per Joao Cancelo e si ragiona con lo scambio con de Vrij anche se Inzaghi aveva chiesto Acerbi". A SportMediaset hanno aggiornato sulla trattativa di mercato che potrebbe riportare il portoghese a Milano. Stando quanto riportato dai colleghi del canale tv si lavora sull'olandese perché "lui è il giocatore che spinge di più per un trasferimento perché vuole giocare a condizioni più vantaggiose e ora si attende la risposta di Cancelo". 

"L'entourage del calciatore - aggiunge Accomando - è in contatto anche con il Barcellona che probabilmente era in cima alla lista dei desideri dell'esterno. Ma è una trattativa che si deciderà nel giro di 24-36 ore per dare all'Inter la possibilità di lavorare sul piano B o a Cancelo la possibilità di trovare delle alternative. Ma sono queste le sue possibilità Inter o Barcellona". 

