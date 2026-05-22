Fabrizio Romano si appresta a vivere un'estate di calciomercato a dir poco elettrizzante. Il giornalista sportivo lo ha spiegato in una lunga intervista ai microfoni di Time2play: "Sarà un’estate davvero molto emozionante. Sarà frenetica, piena di grandi notizie, piena di grandi trasferimenti di mercato e ovviamente impegnativa sul campo con i Mondiali, con i campionati che stanno finendo e la Champions League. È un vero delirio. Penso sinceramente che sia forse il momento più emozionante da quando ho iniziato a fare il giornalista. Per me è incredibile ciò che ci aspetta, sono molto emozionato all’idea di viverlo".

Non ancora digerita l'amarezza per l'esclusione dell'Italia dai Mondiali, il sentimento popolare si chiede chi sarà il nuovo allenatore incaricato di risollevare le sorti della nostra Nazionale: "Ottima domanda. Credo che la scelta ricadrà probabilmente su Antonio Conte o Massimiliano Allegri. Potrebbe anche esserci un terzo nome, una sorpresa, magari un allenatore disponibile che deve ancora negoziare con la propria squadra, qualcuno come Claudio Ranieri. Ma tra i favoriti credo che la probabilità sia al 50% tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Posso garantirvi che Antonio Conte vorrebbe davvero tornare un giorno alla Nazionale italiana perché ha la sensazione di non aver chiuso il capitolo con la Nazionale nel modo migliore. Sono sicuro che è il primo candidato. Per Massimiliano Allegri, dipende da cosa succederà con il Milan. Chi sceglierei io? Io punterei su Antonio Conte. Sceglierei lui perché, in termini di mentalità e di capacità di costruire qualcosa di importante, è l’allenatore perfetto in questo momento. Se mi chiedessi invece chi è il candidato per il futuro e chi sceglierei in un mondo ideale, direi Enzo Maresca. Adoro Enzo Maresca come allenatore. Ha esperienza internazionale, è giovane e ha idee fresche. Sarebbe il mio preferito ma, come sappiamo, diventerà il prossimo allenatore del Manchester City, quindi è fuori gara. Ma sarebbe di gran lunga il mio candidato ideale".