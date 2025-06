L'Inter ancora adesso non ha un via libera formale del Como per Fabregas. Oggi il presidente del Como parlando da Londra ribadisce intenzioni di continuare con Fabregas e Cesc manda messaggi nella stessa direzione. Nonostante non ci sia stata autorizzazione, l'inter ha comunque incontrato Fabregas. Incontro diretto, in cui l'inter ha insistito e ha presentato i propri programma per fare leva sull'allenatore. Il Como non ha autorizzato questo incontro.