"In casa Inter da monitorare è Dumfries, da quanto ci risulta la clausola è da 25 milioni di euro nel contratto. Scadeva nel 2025 il contratto, Denzel non aveva l’accordo per rinnovare e si parlava di uno scambio con lo United per Wan-Bissaka. Era praticamente settembre, potevano perderlo a gennaio, quindi è stato concessa questa clausola al giocatore.