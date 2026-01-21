L'Inter prenderà un portiere la prossima estate. Il contratto di Yann Sommer è in scadenza e il club si sta guardando attorno per la nuova stagione: ecco gli aggiornamenti in merito dal canale YouTube di Fabrizio Romano.
