Lo apprezzano e vedono un potenziale in lui già da marzo e aprile, l'Inter aveva già fatto arrivare segnali di gradimento lato giocatore: ma oggi dire che è avanzata non risulta. Non risulta una trattativa col Genoa al momento: i contatti proseguono per Carboni, per il quale si chiuderà in queste settimane, ma non si è toccato il discorso De Winter. Ha molto mercato, è sulla lista di molti club in Premier".