"Confermo l'interesse dell'Inter, è un giocatore nella lista dell'Inter, molto apprezzato, non l'unico. Potrebbe fare sia il centrale che il braccetto e all'Inter piace molto. Il tema è legato alle uscite: su Bisseck ripeto che non ha mai accettato il Crystal Palace. Bisseck è molto chiaro: o arriva un club importante, livello Champions League oppure è più che contento di restare all'Inter e giocarsela anche in vista del Mondiale e poi valutare eventuali offerte nel 2026. Bisseck al momento non sta accettando queste proposte. Pavard è un altro giocatore da tenere d'occhio, se arrivasse un'offerta l'Inter la valuterebbe. Dovesse uscire un difensore, De Winter diventerebbe un'opportunità.