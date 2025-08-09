L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di De Winter, difensore del Genoa nel mirino dell'Inter. Questo il suo aggiornamento sulle trattative per il reparto arretrato nerazzurro sul suo canale YouTube:
calciomercato
Romano: “De Winter in lista Inter: la situazione. Bisseck? Al momento tra lui e Pavard…”
"Confermo l'interesse dell'Inter, è un giocatore nella lista dell'Inter, molto apprezzato, non l'unico. Potrebbe fare sia il centrale che il braccetto e all'Inter piace molto. Il tema è legato alle uscite: su Bisseck ripeto che non ha mai accettato il Crystal Palace. Bisseck è molto chiaro: o arriva un club importante, livello Champions League oppure è più che contento di restare all'Inter e giocarsela anche in vista del Mondiale e poi valutare eventuali offerte nel 2026. Bisseck al momento non sta accettando queste proposte. Pavard è un altro giocatore da tenere d'occhio, se arrivasse un'offerta l'Inter la valuterebbe. Dovesse uscire un difensore, De Winter diventerebbe un'opportunità.
Oggi l'Inter non sta fermando il discorso De Winter legato ad altre squadre, non ha detto le altre squadre non possono prenderlo. Giocatore in lista come altri, ad esempio Leoni, ma l'interesse del Liverpool è sempre più importante e concreto. Per parlare di trattativa per De Winter bisogna aspettare le uscite. Si parla molto di Bisseck, che non accetta le destinazioni e mi risulta che non ha l'ossessione della Premier. Molto contento all'Inter, dovesse un giorno cambiare il suo eventuale desiderio è la Bundesliga in un top club. Dovesse arrivare un top club della Premier il discorso potrebbe cambiare, ma il giocatore non sta spingendo per andare via. Pavard oggi offerte concrete non ce ne sono".
