Romano annuncia: “De Winter-Milan, ‘here we go’: ecco cifre e dettagli”

Come riportato da Fabrizio Romano, è fatta per Koni De Winter al Milan. Accordo verbale raggiunto con il Genoa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Ultimi dettagli burocratici prima di dare il via libera al difensore belga per svolgere le visite mediche. Poi ci saranno le firme e diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.