"Non c'è grande ottimismo e positività sul via libera dell'Al-Ittihad. Ha contribuito anche il fatto che l'Al-Ittihad sta vivendo una situazione molto tesa, Benzema non vuole più mettere quella maglietta, sta trattando con l'Al-Hilal, l'Al-Ittihad sta prendendo En-Nesyri e sta vendendo Kante al Fenerhabce e quindi l'argomento Diaby, con tutto il rispetto, non è una priorità.