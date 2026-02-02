Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti sulla situazione Diaby-Inter ad un giorno dalla fine del mercato:
calciomercato
Romano: “Diaby-Inter, non c’è grande ottimismo. L’Al-Ittihad accetterebbe solo se…”
"Non c'è grande ottimismo e positività sul via libera dell'Al-Ittihad. Ha contribuito anche il fatto che l'Al-Ittihad sta vivendo una situazione molto tesa, Benzema non vuole più mettere quella maglietta, sta trattando con l'Al-Hilal, l'Al-Ittihad sta prendendo En-Nesyri e sta vendendo Kante al Fenerhabce e quindi l'argomento Diaby, con tutto il rispetto, non è una priorità.
L'Al-Ittihad Diaby non lo dà in prestito, se l'Inter l'avesse comprato a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto, l'Al-Ittihad avrebbe fatto l'operazione. Ma l'Inter ha proposto un prestito con diritto che può diventare obbligo e questo non è interessante per l'Al-Ittihad. A meno di clamorosi colpi di scena, l'Al-Ittihad non accetta e il silenzio di queste ore profuma di negatività"
