"Donnarumma? Bisogna stare attenti sul futuro di Gigio, è una situazione molto interessante non solo per quest’estate, ma anche per la prossima. Cosa sta succedendo? Rimane un anno di contratto a Donnarumma col PSG. Tanti rumors sul Manchester City, ma quest’estate non accadrà nulla in questo senso col club inglese perché arriverà James Trafford. Non ci sono contatti concreti col Chelsea per Gigio, nonostante i rumors di questi giorni.