Dall'Argentina arriva un'indiscrezione importante: il Real attiva la clausola di recompra a gennaio. La recompra è attiva solo e soltanto in estate, a gennaio non è valida. Per accadere a gennaio serve un accordo tra Como e Real Madrid che al momento non è avvenuto. Attenzione perché Como e Real ne parleranno molto presto per un possibile accordo a gennaio per l'estate per non avere problemi. I 10 milioni non esistono per il mercato di gennaio. Non ci si aspetta che l'operazione verrà fatta solo con la clausola, non credo che il Como riceverà solo 10 milioni. Ci sarà accordo tra Como e Real Madrid ma riguarderà l'estate. Si era parlato di Inter, ma non è mai stato un discorso caldo.