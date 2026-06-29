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calciomercato
Romano: “Frattesi-Juve? L’Inter gradisce Cambiaso. E già a gennaio…”
Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha commentato le parole di Giovanni Carnevali, CEO della Juventus, che ha negato contatti con Marotta per un eventuale scambio tra Frattesi e Cambiaso:
"Interessante il commento di Carnevali in merito alla domanda su Frattesi e Cambiaso. Tutti conoscono il rapporto eccezionale tra Marotta e Carnevali, Carnevali ha detto che con Marotta c'è un grande rapporto ma che i due non si sentono da giorni, spegnendo le voci su questo discorso.
Ma è un discorso su cui Inter e Juve hanno pensato con la gestione precedente, già a gennaio Inter e Juve avevano valutato lo scambio Frattesi-Cambiaso ma non c'erano state le condizioni tecniche ed economiche per procedere. Vedremo cosa accadrà in estate, Carnevali ha frenato ma a Spalletti piace Frattesi da tempo, all'Inter Cambiaso è un giocatore gradito perché è sfumato Palestra che era il primo obiettivo"
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