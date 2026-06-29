Romano: “Frattesi-Juve? L’Inter gradisce Cambiaso. E già a gennaio…”

Ma è un discorso su cui Inter e Juve hanno pensato con la gestione precedente, già a gennaio Inter e Juve avevano valutato lo scambio Frattesi-Cambiaso ma non c'erano state le condizioni tecniche ed economiche per procedere. Vedremo cosa accadrà in estate, Carnevali ha frenato ma a Spalletti piace Frattesi da tempo, all'Inter Cambiaso è un giocatore gradito perché è sfumato Palestra che era il primo obiettivo"