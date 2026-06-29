Il direttore sportivo del Como ha parlato della conferma del giocatore che ha preferito rimanere sul Lago e di Chalobah, obiettivo comune con l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 19:30)

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato da Rimini dove al Grand Hotel si terrà la cerimonia di apertura della sessione estiva di calciomercato. Il dirigente ha parlato anche ai microfoni dell'inviato di FCINTER1908.IT.

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-Comincia oggi il calciomercato ma voi vi siete fatti già un bel regalo...

Mi sembra sia iniziato da tempo per i movimenti avuti e per le operazioni che stiamo ipotizzando. Ma scherzi a parte, l'operazione Nico Paz non è ancora ufficiale ma speriamo lo sia nelle prossime ore. Potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo e anche simbolico, molto simbolico per Como, per il progetto stesso. La volontà di un campione che vuole continuare il suo percorso: non è banale. Siamo contenti, speriamo sia ufficiale nei prossimi giorni e da lì ripartiremo.

-Avete mai temuto la concorrenza dell'Inter per Nico Paz o eravate convinti che sarebbe rimasto?

Comprendo quando si scrivono, si leggono e si commentano campioni come lui. Nel quotidiano ci concentriamo su quello che possiamo controllare noi. La relazione con il Real, Nico e i suoi agenti potevamo controllarla ed eravamo forti di questo e dei rapporti degli ultimi due anni. Avevamo carte che ci siamo giocati nel momento opportuno sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il momento di farlo.

-Quanto è pesata la volontà di Nico Paz?

Determinante, dobbiamo ringraziare la sua volontà e la capacità di Cesc che è ispirazionale per i talenti e diventa super strategico. E dobbiamo ringraziare la volontà e la visione del presidente. Fattori decisivi nell'eventuale conferma di Nico. Fatemi essere scrupoloso perché non è ancora ufficiale.

-Cosa cambia questa prelazione, quanto avete temuto l'Inter che arrivasse sul giocatore?

Temevamo quello che non potevamo controllare e quando hanno aperto sia il Real e sia Nico al percorso col Como, sapevamo che potevamo farcela. Ci sono stati meeting interessanti ma siamo contenti di averlo confermato.

-Duello con l'Inter su Chalobah?

Siamo due dimensioni diverse, non siamo in duello con nessuno. Facciamo le nostre cose in maniera ambiziosa ma umile, sembra una contrapposizione ma non lo è. Dall'Inter abbiamo solo da imparare: sono i Campioni d'Italia, hanno un management straordinario, non c'è nessuna competizione. Se è un obiettivo? Al momento non c'è nessuna contrattazione e io definisco un obiettivo tale quando c'è contrattazione.

-Liberali, c'è contrattazione su di lui?

Un talento e un prospetto su cui l'Italia dovrebbe lavorare. Contrattazione c'è? Non posso prevedere il futuro: è un buonissimo giocatore, di talento.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)