Nel corso di un video sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha aggiornato così sulla questione Hakan Calhanoglu-Galatasaray : "Risulta che a stasera il Galatasaray ancora non abbia mandato una proposta all'Inter per Calhanoglu: ma il club turco si sta preparando, perché nei prossimi giorni il suo agente sarà a Istanbul.

Ha in programma quindi un viaggio per incontrare la dirigenza del Gala e capire la fattibilità di quest'operazione. Diciamo che il punto cruciale di questo affare, e lo confermano fonti vicine al club turco, sono le richieste dell'Inter: i turchi vogliono vedere l'agente di Calha per capire prima di tutto cosa può accadere dal punto di vista del giocatore e soprattutto cosa può accadere con l'Inter.