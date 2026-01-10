L'esperto di mercato ha fatto il punto sulla ricerca dell'esterno da parte dell'Inter e sulle voci riguardanti il laterale del Bologna

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla ricerca dell'esterno da parte dell'Inter e sulle voci riguardanti il laterale del Bologna Holm.

"È stato accostato all'Inter, ma non mi risulta che stiano lavorando all'operazione Holm, era stato seguito quando ero a Spezia, ma oggi l'Inter non si è fatta viva con i suoi agenti e nemmeno col Bologna. C'è stata una chiamata dall'Everton, ma nessuna trattativa avanzata con l'Inter, nessuna offerta ufficiale dall'Everton".