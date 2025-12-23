“Il calciatore francese è la mina vagante dei calciatori dati in prestito. A Milano non ha lasciato un gran bel ricordo, sotto nessun punto di vista, e anche per questo la dirigenza ha preferito investire su Akanji, in sua sostituzione. Il campionato era appena iniziato, ma da tempo - per stessa ammissione del ds del Marsiglia - Pavard stava intrattenendo dialoghi con il club francese.

Dopo qualche screzio e attimo di tensione, il calciatore ha trovato l’accordo con il Marsiglia che ha versato nelle casse dell’Inter 2 milioni per il prestito oneroso mentre il Marsiglia potrà decidere a fine stagione se riscattarlo a 15 milioni di euro. Con i nerazzurri ci sarebbe un patto verbale ma nel calcio non si sa mai come possano andare a fine certe cose. Un po’ di preoccupazione c’è perché nel frattempo l’Inter ha trovato in Akanji un calciatore più affidabile del francese e poi anche perché l’ingaggio da circa 6 milioni (con decreto crescita) corrisposto a Pavard è un esborso che i nerazzurri vorrebbero risparmiarsi”, si legge.