FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Ma Pavard può tornare all’Inter? Tutto ciò che c’è da sapere sul prestito al Marsiglia

calciomercato

Ma Pavard può tornare all’Inter? Tutto ciò che c’è da sapere sul prestito al Marsiglia

Ma Pavard può tornare all’Inter? Tutto ciò che c’è da sapere sul prestito al Marsiglia - immagine 1
Ma Benjamin Pavard in estate può tornare all’Inter? Tutta la verità sulla cessione del difensore francese al Marsiglia
Alessandro Cosattini Redattore 

Ma Pavard può tornare all’Inter? Tutto ciò che c’è da sapere sul prestito al Marsiglia- immagine 2
Getty

Ma Benjamin Pavard in estate potrebbe far ritorno all’Inter? 19 presenze per lui finora con la maglia del Marsiglia, ecco come sta andando il prestito del difensore francese e cosa può succedere in estate secondo calciomercato.com.

Ma Pavard può tornare all’Inter? Tutto ciò che c’è da sapere sul prestito al Marsiglia- immagine 3
Getty

“Il calciatore francese è la mina vagante dei calciatori dati in prestito. A Milano non ha lasciato un gran bel ricordo, sotto nessun punto di vista, e anche per questo la dirigenza ha preferito investire su Akanji, in sua sostituzione. Il campionato era appena iniziato, ma da tempo - per stessa ammissione del ds del Marsiglia - Pavard stava intrattenendo dialoghi con il club francese.

Ma Pavard può tornare all’Inter? Tutto ciò che c’è da sapere sul prestito al Marsiglia- immagine 4
Getty

Dopo qualche screzio e attimo di tensione, il calciatore ha trovato l’accordo con il Marsiglia che ha versato nelle casse dell’Inter 2 milioni per il prestito oneroso mentre il Marsiglia potrà decidere a fine stagione se riscattarlo a 15 milioni di euro. Con i nerazzurri ci sarebbe un patto verbale ma nel calcio non si sa mai come possano andare a fine certe cose. Un po’ di preoccupazione c’è perché nel frattempo l’Inter ha trovato in Akanji un calciatore più affidabile del francese e poi anche perché l’ingaggio da circa 6 milioni (con decreto crescita) corrisposto a Pavard è un esborso che i nerazzurri vorrebbero risparmiarsi”, si legge.

Leggi anche
Cattaneo rivela: “Inter, i due regali di Natale per Chivu! E il vero nome in cima alla...
Mercato, per il Corsera oltre a Caprile e Vicario l’Inter in porta ha un sogno clamoroso

© RIPRODUZIONE RISERVATA