Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro sta lavorando da settimane su Joel Ordóñez, difensore centrale classe 2004

Redazione1908 11 settembre - 08:52

L’Inter continua a guardare al futuro, con un occhio attento ai giovani talenti internazionali. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro sta lavorando da settimane su Joel Ordóñez, difensore centrale classe 2004 attualmente al Club Brugge.

Si tratta di un profilo che la dirigenza interista segue già dalla scorsa estate e che viene considerato un investimento strategico più in ottica giugno che per la sessione di mercato invernale. L’obiettivo è anticipare la concorrenza europea, puntando su un giocatore che ha già fatto intravedere qualità interessanti nonostante la giovane età.

Ordóñez, cresciuto calcisticamente in Ecuador prima di approdare in Belgio, è un difensore moderno, forte fisicamente ma anche dotato di buona tecnica nell’impostazione. La sua crescita al Club Brugge non è passata inosservata, e diversi osservatori lo hanno già segnalato come uno dei prospetti più promettenti della sua generazione. In estate, il 21enne è stato prima vicino all'Arabia Saudita e poi ad un passo dal Marsiglia ma gli affari non sono andati in porto.

L’Inter, dal canto suo, continua la propria strategia di scouting mirata a ringiovanire gradualmente il reparto arretrato, consapevole che nel prossimo futuro serviranno ricambi per garantire continuità al progetto tecnico. Anche perché Acerbi, De Vrij e Darmian sono in scadenza di contratto e ormai vicini al definitivo addio all'Inter.