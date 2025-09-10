Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato della situazione di Dayot Upamecano. Il difensore ha il contratto in scadenza col Bayern e l'Inter monitora con la situazione. "Attenzione al 2026 perché inizia a muoversi qualcosa, tra questi c'è Upamecano. In tanti hanno parlato di Inter a parametro zero. Posso confermarvi che il club nerazzurro apprezza il giocatore, conosce molto bene gli agenti. È un giocatore che è sempre piaciuto molto".