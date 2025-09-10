FC Inter 1908
calciomercato

Romano: “Upamecano è ancora in scadenza. E posso confermarvi che l’Inter…”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato della situazione del difensore francese
Gianni Pampinella
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato della situazione di Dayot Upamecano. Il difensore ha il contratto in scadenza col Bayern e l'Inter monitora con la situazione. "Attenzione al 2026 perché inizia a muoversi qualcosa, tra questi c'è Upamecano. In tanti hanno parlato di Inter a parametro zero. Posso confermarvi che il club nerazzurro apprezza il giocatore, conosce molto bene gli agenti. È un giocatore che è sempre piaciuto molto".

"C'è un tema che è quello del rinnovo col Bayern. A me risulta che il Bayern da mesi vuole rinnovare il contratto del difensore e continua a lavorarci. Il club bavarese vuole convincere il giocatore con un contratto importante, vede Upamecano come un giocatore molto importante, non soltanto per la dirigenza ma anche per Kompany. Non c'è mai stata una vera possibilità di vederlo in Italia negli utlimi giorni di mercato nonostante i rumors, a parametro zero per il 2026 può essere un'opzione nel caso non rinnovasse".

