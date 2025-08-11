Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha dato aggiornamenti sulla questione Ademola Lookman-Inter: "A me risulta che oggi l'Inter non abbia comunicato nulla di definitivo a Lookman, lui e i suoi agenti non hanno ricevuto una chiamata dicendo che è finita.
L'Inter resta in attesa di ricevere un numero dall'Atalanta per capire se rilanciare o meno: se l'Atalanta farà un numero nei prossimi giorni, io non chiuderei la porta. Lo stesso giocatore non l'ha chiusa, l'Inter a Lookman non ha detto di aver chiuso il discorso. L'ipotesi non va condannata, non lo fa l'Inter e non lo fa il giocatore.
Al momento è un'operazione ferma e non decollata: ma l'Inter non l'ha mollata e non sta andando su un altro giocatore. Si è parlato tanto di Nkunku, l'Inter lo gradisce e ha più volte parlato con gli agenti: ma non ha avviato una trattativa, il Chelsea non ha ricevuto chiamate dall'Inter perché non ha definitivamente abbandonato la pista Lookman.
