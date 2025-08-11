Arrivano da Sky Sport aggiornamenti sul mercato dell'Inter, con un focus sul reparto d'attacco, che ha in Ademola Lookman il principale obiettivo: "In questo momento non si muove nulla: l'Inter è ferma sulla sua posizione dell'offerta ufficiale gentilmente respinta. Il club nerazzurro si aspetta qualche segnale da Bergamo: la situazione con l'Atalanta deve riaprirsi.
calciomercato
Sky – Inter decisa: farà 5 attaccanti, ecco perché! Le ultime su Lookman
L'Inter ufficialmente fa capire di non volersi spingere oltre, ma qualora l'Atalanta decidesse fare un prezzo e di cederlo, e credo che lo stiano pensando in modo intenso, allora lì sì che potrebbero essere rimessi sul tavolo i discorsi sul costo del cartellino e capire se l'Inter dovrà fare uno sforzo in più. Ma al momento è tutto fermo.
Chivu sta lavorando su un attacco diverso, più giovane e più imprevedibile: Taremi è in partenza e qualora partirà in modo ufficiale la sua casella andrà riempita perché l'Inter ha capito che con soli 4 attaccanti non si va in fondo. E anche le idee di Chivu fanno capire come spesso servirà un attaccanti in più anche nell'undici iniziale: ecco perché saranno 5 gli attaccanti che completeranno la rosa".
