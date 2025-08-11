FC Inter 1908
Sky – Inter decisa: farà 5 attaccanti, ecco perché! Le ultime su Lookman

Arrivano da Sky Sport aggiornamenti sul mercato dell'Inter, con un focus sul reparto d'attacco, che ha in Ademola Lookman il principale obiettivo
Marco Astori
Marco Astori 

Arrivano da Sky Sport aggiornamenti sul mercato dell'Inter, con un focus sul reparto d'attacco, che ha in Ademola Lookman il principale obiettivo: "In questo momento non si muove nulla: l'Inter è ferma sulla sua posizione dell'offerta ufficiale gentilmente respinta. Il club nerazzurro si aspetta qualche segnale da Bergamo: la situazione con l'Atalanta deve riaprirsi.

L'Inter ufficialmente fa capire di non volersi spingere oltre, ma qualora l'Atalanta decidesse fare un prezzo e di cederlo, e credo che lo stiano pensando in modo intenso, allora lì sì che potrebbero essere rimessi sul tavolo i discorsi sul costo del cartellino e capire se l'Inter dovrà fare uno sforzo in più. Ma al momento è tutto fermo.

Chivu sta lavorando su un attacco diverso, più giovane e più imprevedibile: Taremi è in partenza e qualora partirà in modo ufficiale la sua casella andrà riempita perché l'Inter ha capito che con soli 4 attaccanti non si va in fondo. E anche le idee di Chivu fanno capire come spesso servirà un attaccanti in più anche nell'undici iniziale: ecco perché saranno 5 gli attaccanti che completeranno la rosa".

