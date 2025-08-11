L'Inter ufficialmente fa capire di non volersi spingere oltre, ma qualora l'Atalanta decidesse fare un prezzo e di cederlo, e credo che lo stiano pensando in modo intenso, allora lì sì che potrebbero essere rimessi sul tavolo i discorsi sul costo del cartellino e capire se l'Inter dovrà fare uno sforzo in più. Ma al momento è tutto fermo.

Chivu sta lavorando su un attacco diverso, più giovane e più imprevedibile: Taremi è in partenza e qualora partirà in modo ufficiale la sua casella andrà riempita perché l'Inter ha capito che con soli 4 attaccanti non si va in fondo. E anche le idee di Chivu fanno capire come spesso servirà un attaccanti in più anche nell'undici iniziale: ecco perché saranno 5 gli attaccanti che completeranno la rosa".