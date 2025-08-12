SANCHO - Occhio a questi 20 giorni di mercato. La Roma ha fatto quanto fatto dalla Juve a giugno: ha chiamato gli agenti in maniera diretta, senza intermediari. Ha preso informazioni su Sancho, stipendio, formula. Oggi costi ritenuti proibitivi, ma negli ultimi giorni di mercato succedono cose magiche. Possono cambiare le condizioni, la Roma rimane attenta, ma non è un discorso avanzato. L'Inter è stata informata sui costi del giocatore, ma una chiamata per entrare nel vivo della trattativa non l'ha fatta. Besiktas? Mi risulta che ora non ci va, se ne può parlare a settembre quando il mercato europeo sarà chiuso.
AKLIOUCHE - L'Inter, al di là del gradimento, non mi risulta che abbia lavorato a questa operazione, nessuna offerta. Operazione per l'Italia lontana dalla realtà. Fortissimo, avvicinato da tanti club anche dalla Premier, siamo oltre i 50 mln di euro che è la cifra messa sul piatto dall'Inter per Lookman.
