LEONI - Il Liverpool è concreto su Leoni, non solo apprezzamenti. Sta facendo pensieri importanti. Posso ribadirvi che il Liverpool su Leoni c'è, lo considera un giocatore di assoluto talento, dal potenziale molto importante. Ha preso informazioni dentro e fuori dal campo e sono eccezionali. Oggi dai club italiani offerta che accontenta il Parma non c'è, visto che si parte da 40 mln di euro. Gradimento Milan, ma mai approccio concreto per Leoni. Inter, gradimento sicuro, ma oggi non è un discorso vicino a un accordo perché costa tanto e non ha ancora venduto un difensore, cosa che ha fatto il Milan. Chiaro che quando entra in scena il Liverpool cambia tutto. Non è ancora in uno stadio avanzato, ma ragionamenti molto forti e concreti. Ha studiato il giocatore, report molto positivi. Più che un'idea.