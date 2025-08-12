FC Inter 1908
Romano: “Inter non vicina a Leoni, informata su Sancho. Akliouche? Piace ma rispetto a Lookman…”

L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato le trattative di mercato che riguardano l'Inter
L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato le trattative di mercato che riguardano l'Inter

LEONI - Il Liverpool è concreto su Leoni, non solo apprezzamenti. Sta facendo pensieri importanti. Posso ribadirvi che il Liverpool su Leoni c'è, lo considera un giocatore di assoluto talento, dal potenziale molto importante. Ha preso informazioni dentro e fuori dal campo e sono eccezionali. Oggi dai club italiani offerta che accontenta il Parma non c'è, visto che si parte da 40 mln di euro. Gradimento Milan, ma mai approccio concreto per Leoni. Inter, gradimento sicuro, ma oggi non è un discorso vicino a un accordo perché costa tanto e non ha ancora venduto un difensore, cosa che ha fatto il Milan. Chiaro che quando entra in scena il Liverpool cambia tutto. Non è ancora in uno stadio avanzato, ma ragionamenti molto forti e concreti. Ha studiato il giocatore, report molto positivi. Più che un'idea.

SANCHO - Occhio a questi 20 giorni di mercato. La Roma ha fatto quanto fatto dalla Juve a giugno: ha chiamato gli agenti in maniera diretta, senza intermediari. Ha preso informazioni su Sancho, stipendio, formula. Oggi costi ritenuti proibitivi, ma negli ultimi giorni di mercato succedono cose magiche. Possono cambiare le condizioni, la Roma rimane attenta, ma non è un discorso avanzato. L'Inter è stata informata sui costi del giocatore, ma una chiamata per entrare nel vivo della trattativa non l'ha fatta. Besiktas? Mi risulta che ora non ci va, se ne può parlare a settembre quando il mercato europeo sarà chiuso.

AKLIOUCHE - L'Inter, al di là del gradimento, non mi risulta che abbia lavorato a questa operazione, nessuna offerta. Operazione per l'Italia lontana dalla realtà. Fortissimo, avvicinato da tanti club anche dalla Premier, siamo oltre i 50 mln di euro che è la cifra messa sul piatto dall'Inter per Lookman. 

 

