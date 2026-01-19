FC Inter 1908
L'Inter non ha dubbi, Manuel Akanji verrà riscattato: ecco la cifra che pagherà il club nerazzurro per tenerlo a Milano
L'Inter non ha dubbi: Manuel Akanji verrà riscattato. Il difensore svizzero ha convinto tutti in nerazzurro e il club attiverà la clausola per averlo a Milano a titolo definitivo.

Come riportato da Fabrizio Romano, l'Inter è pronta a riscattare Akanji per 15 milioni di euro. Il giocatore verrà riscattato dal Manchester City a giugno, al termine della stagione. E diventerà a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro.

