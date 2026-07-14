Nome nuovo per la difesa dell'Inter: Cuti Romero è uno dei profili che in questo momento il club nerazzurro sta valutando

Marco Astori Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 20:48)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nome nuovo per la difesa dell'Inter: Cuti Romero è uno dei profili che in questo momento il club nerazzurro sta valutando. Lo spiega Fabrizio Romano: "Posso raccontarvi in esclusiva che nei dialoghi degli ultimi giorni, da quando si è interrotta l'operazione Khalaili, mi risulta che l'Inter con il Tottenham per capire il prezzo di Spence e la fattibilità dell'operazione e dei costi, è spuntato dagli Spurs per i nerazzurri il nome di Romero.

L'Inter cerca un centrale, ha parlato con gli agenti di Chalobah ma non ha mai fatto telefonate al Chelsea: uno dei nomi emersi è quello di Romero perché il Tottenham ha fatto questo nome in una possibilità di discorso più ampio. Si aspetta chiarezza sul prezzo di Spence ma si dovrà attendere la fine del Mondiale dell'Inghilterra: il Tottenham in difesa è coperto e ha fatto il suo nome all'Inter. L'Inter lo apprezza molto, il problema sono i costi perché sono elevati.

I club iniziano a parlarne in attesa di capire cosa potrà accadere nei prossimi giorni. Non è un'operazione semplice ma occhio. Per Curtis Jones, invece, mi risulta che l'Inter lo vuole da gennaio ma la realtà è che il Liverpool parte da 40 milioni e calcoli inferiori non interessano. E poi è arrivato Iraola che in conferenza ha detto di volerlo tenere: il muro non è indifferente e non risultano nuove offerte dell'Inter. L'operazione è in salita e complicata e lo rimane: poi se l'Inter farà uno sforzo lo racconteremo, ma oggi non è questo il caso".