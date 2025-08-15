Manu Kone resta alla Roma per decisione della proprietà. Ad annunciarlo è Fabrizio Romano che spiega la situazione:
Romano conferma: "Kone, Friedkin rifiutano offerta Inter! E Gasterini…"
calciomercato
Romano conferma: “Kone, Friedkin rifiutano offerta Inter! E Gasperini…”
"I Friedkin, proprietari della Roma, vogliono tenere Kone dopo l'approccio ufficiale dell'Inter fatto nella giornata di giovedì.
Gasperini ha detto al club che considera Kone come giocatore chiave del progetto romanista.
L'approccio dell'Inter è stato rifiutato", il commento di Romano.
L'Inter sembrava intenzionata ad avanzare un'offerta da 40 mln di euro più bonus ma la Roma ha deciso di tenere Kone.
