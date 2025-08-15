Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti su Manu Kone, spiegando perché l'Inter non abbia inviato un'offerta ufficiale alla Roma

Matteo Pifferi Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 23:02)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato così della questione Kone-Inter:

"Ieri vi abbiamo raccontato come l'Inter avesse approcciato la Roma con una telefonata diretta, l'Inter ha chiesto informazioni e ha anticipato alla Roma l'intenzione di fare un'offerta. Offerta che l'Inter non ha presentato in forma scritta ma che voleva fare, lo ha considerato un obiettivo importante tanto che ha pensato ad un cambio di strategia completo ma la Roma dice no e chiude le porte. La risposta dei Friedkin è forte e chiara, hanno tolto Kone dal mercato"

"Gasperini considera Kone un giocatore fondamentale, Gasperini ha avuto un ruolo cruciale nella vicenda, da subito già da ieri è stato chiaro: per lui Kone è fondamentale, un giocatore gasperiniano che diventa un perno di oggi e di domani. La proprietà ha ascoltato la parte tecnica, ha recepito anche i segnali della piazza romana che ha difeso Kone, tutti i segnali andavano in un'unica direzione e la Roma ha chiuso la porta all'Inter per Kone"