FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “La verità su Leoni! Paz? All’Inter piaceva molto, è diventato impossibile dopo che…”

calciomercato

Romano: “La verità su Leoni! Paz? All’Inter piaceva molto, è diventato impossibile dopo che…”

Romano: “La verità su Leoni! Paz? All’Inter piaceva molto, è diventato impossibile dopo che…” - immagine 1
Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di due talenti della Serie A, Giovanni Leoni e Nico Paz. Ecco le sue parole
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di due talenti della Serie A, Giovanni Leoni e Nico Paz. Ecco le sue parole partendo dal difensore: "Continuo a dirvi che Leoni piace tanto al Liverpool, al momento non ci sono offerte e trattative. Lui piace a tutti, sappiamo di Inter, Milan, Juve, tutti i grandi club si sono mossi ma nessuno è in trattativa avanzata: il Parma spera ancora di tenerlo, se poi dovesse arrivare il Liverpool sarebbe difficile competere, Leoni è nella loro shortlist ma non è un discorso avanzato.

Romano: “La verità su Leoni! Paz? All’Inter piaceva molto, è diventato impossibile dopo che…”- immagine 2
Getty

Nico Paz? Il discorso col Tottenham c'è stato tra club, gli inglesi hanno chiesto informazioni ma è un'operazione che non è neanche arrivata agli agenti: chi è vicino al giocatore non sa nulla di una trattativa col Tottenham e mantiene la propria posizione sul restare a Como.

Romano: “La verità su Leoni! Paz? All’Inter piaceva molto, è diventato impossibile dopo che…”- immagine 3
Getty

Inter? Un conto era ottobre-novembre, piaceva molto: poi Nico Paz ha fatto cose stratosferiche e il prezzo è aumentato ed è stato impossibile per l'Inter da gennaio in poi. Poi l'ultima parola ce l'ha sempre il Real Madrid: ha accettato di non ricomprarlo per lasciarlo a Como ma non per perderlo di vista. Per prenderlo servirebbe un'offerta fuori mercato, al momento non siamo a quel punto.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA