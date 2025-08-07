Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di due talenti della Serie A, Giovanni Leoni e Nico Paz. Ecco le sue parole

Marco Astori Redattore 7 agosto - 21:56

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di due talenti della Serie A, Giovanni Leoni e Nico Paz. Ecco le sue parole partendo dal difensore: "Continuo a dirvi che Leoni piace tanto al Liverpool, al momento non ci sono offerte e trattative. Lui piace a tutti, sappiamo di Inter, Milan, Juve, tutti i grandi club si sono mossi ma nessuno è in trattativa avanzata: il Parma spera ancora di tenerlo, se poi dovesse arrivare il Liverpool sarebbe difficile competere, Leoni è nella loro shortlist ma non è un discorso avanzato.

Nico Paz? Il discorso col Tottenham c'è stato tra club, gli inglesi hanno chiesto informazioni ma è un'operazione che non è neanche arrivata agli agenti: chi è vicino al giocatore non sa nulla di una trattativa col Tottenham e mantiene la propria posizione sul restare a Como.

Inter? Un conto era ottobre-novembre, piaceva molto: poi Nico Paz ha fatto cose stratosferiche e il prezzo è aumentato ed è stato impossibile per l'Inter da gennaio in poi. Poi l'ultima parola ce l'ha sempre il Real Madrid: ha accettato di non ricomprarlo per lasciarlo a Como ma non per perderlo di vista. Per prenderlo servirebbe un'offerta fuori mercato, al momento non siamo a quel punto.