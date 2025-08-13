"Siamo in chiusura per Giovanni Leoni al Liverpool. La cifra sarà più alta dei 30 milioni, si andrà più in alto. Lui ha già detto sì, l’operazione si fa per subito, non si è mai parlato di un prestito. Slot vuole Leoni subito, oggi, adesso, questa è l’idea del club e Slot non ha paura a lanciare i giovani. I due club stanno chiudendo, siamo al traguardo di questa operazione", ha spiegato sul suo canale YouTube.