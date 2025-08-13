Giovanni Leoni va sempre di più verso il Liverpool. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul difensore classe 2006 da Fabrizio Romano: "E' un discorso più che concreto col Liverpool: si è diffusa una voce di un possibile anno in prestito al Parma, ma non si sta parlando di questa possibilità. Sono voci false, Leoni andrebbe adesso e non nel 2026: l'operazione è molto ben avviata e i club lavorano per chiudere.

Ci vorrà qualcosa in più di 30 milioni ma le parti stanno lavorando: lui vuole andarci ed è convinto. Si è parlato tanto di Inter, Milan e Juve, ci hanno provato tutti ma nessuno ci è andato vicino: non c'è stata nessun'offerta al Parma perché tutti hanno capito che l'operazione sarebbe stata costosa. Il Liverpool, società e allenatore, ci vede qualcosa di speciale, si vede il traguardo".