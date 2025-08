"Lookman continua a non presentarsi all'allenamento, continua il suo braccio di ferro costante. Possiamo aggiungere che ci risulta che all'allenamento non si presenta, sembra una situazione insanabile. L'Inter è in posizione di attesa, l'Inter aspetta che l'Atalanta, all'Inter o agli agenti del giocatore, faccia una valutazione. L'Atalanta non ha fretta, è molto tranquilla, mantiene la posizione di Percassi, è l'Atalanta a decidere i tempi e le modalità dell'operazione"

"L'Inter aspetta di avere un numero per poi decidere come comportarsi. C'è da aggiungere che, a quanto ci risulta, Lookman non è in Italia, chiaramente tornerà ma oggi non è in Italia. Sta mantenendo una posizione dura con l'Atalanta e viceversa. E adesso che succede? Bisogna avere pazienza, l'Inter, per bocca di Marotta, si augurava si risolvesse in tempi molto brevi e invece è andata lunga. L'Inter, se non ha un numero garantito, scritto, su cui poter ragionare prima ancora di rilanciare"