Romano: “Lookman, guerra all’Atalanta. Le mosse Inter. Bisseck ceduto? Lui ha 3 priorità”

Lookman, Bisseck e Pavard: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 4 agosto 2025 (modifica il 4 agosto 2025 | 19:27)

Ademola Lookman va allo scontro con l'Atalanta! L'attaccante nigeriano non si è presentato a Zingonia per l'allenamento. Un chiaro segnale di rottura con l'ambiente atalantino, in attesa di nuove prese di posizione del club orobico e in attesa di capire se l'Inter, come sembra, rilancerà.

Fabrizio Romano, intervenuto su Youtube, ha fatto il punto sulla questione Lookman:

"Non ci sono aggiornamenti sul fronte Inter-Atalanta ma ha parlato Percassi, sono state dichiarazioni molto chiare. Ha parlato del patto con Lookman ma la posizione dell'Atalanta è che il patto era di venderlo solo all'estero ed è il dettaglio di cui parlava Percassi, confermando, come vi abbiamo raccontato un anno fa, che c'era il PSG interessato e vicino a Lookman. Adesso la questione è diversa ma Lookman non si è presentato a Zingonia: è una linea, vuole mantenere la posizione dura con l'Atalanta"

"Lui sostiene, come chi è vicino a lui, di aver fatto di tutto per evitare sperando che i due club potessero arrivare ad una soluzione insieme in termini rispettosi ed eleganti, non è stato così e ora Lookman, dopo il comunicato, non si allena con l'Atalanta, si sta arrivando al braccio di ferro importante e allo scontro. Percassi ha ricordato che i tempi e i valutazioni li decide l'Atalanta, Percassi ha mandato ancora un segnale in questo senso e Lookman risponde non palesandosi all'allenamento"

Romano, poi, ha parlato anche di Bisseck, chiarendo la situazione:

"Qualche collega in Italia ha riportato qualche giorno fa che Bisseck avesse accettato il Crystal Palace e poi Bisseck ha mandato segnali anche su Instagram, una fase non criptica. Bisseck non ha accettato il Crystal Palace: come priorità vorrebbe restare all'Inter, come seconda priorità vorrebbe giocare la Champions League, come terza priorità vuole andare al Mondiale con la Germania, è il suo assoluto obiettivo anche a livello di crescita professionale. Non è in una trattativa avanzata col Palace, il Palace ci sta provando da tempo a convincere Bisseck e l'Inter ma non ha l'accordo né con l'Inter né con Bisseck. Se arrivasse un altro club con un'offerta importante all'Inter e al giocatore, la porticina per l'uscita di Bisseck, come per Pavard, va mantenuta aperta. Bisseck è un discorso da tenere ancora aperto anche se lui, ad oggi, non ha accettato il Palace ed è una trattativa in fase embrionale"